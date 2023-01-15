شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.025 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 15561 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2786 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 19096 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 6404 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2840 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4274 نقطة.