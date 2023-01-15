سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم الأحد، أولى أيام العمل بعد الإجازة الإسبوعية، في بداية التعاملات البنكية بالقطاع المصرفي المصري، متوسط سعر صرف وصل إلي 29.52 جنيه للشراء، 29.61 للبيع، وفقاً للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري الأخير.

ونشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 29.00 جنيه للشراء، و 29.65 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري 29.50 جنيه للشراء، و 29.55 للبيع.

قدر سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري بــ 29.50 جنيه للشراء، و 29.60 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري 29.50 جنيه للشراء، و 29.60 للبيع.

طرح سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بــ 29.55 جنيه للشراء، و 29.65 للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري 29.50 جنيه للشراء، و 29.60 للبيع.

عرض سعر الدولار في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري بــ 29.55 جنيه للشراء، و 29.65 للبيع.

شهد سعر الدولار في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه المصري 29.50 جنيه للشراء، و 29.55 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري إلى 29.50 جنيه للشراء، و 29.60 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري 29.55 جنيه للشراء، و 29.65 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بــ 29.50 جنيه للشراء، و 29.60 للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري 30.66 جنيه للشراء، و 30.70 للبيع.

طرح سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري بــ 30.30 جنيه للشراء، و 30.40 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري 29.55 جنيه للشراء، و 29.65 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بــ 29.55 جنيه للشراء، و 29.65 للبيع.

شهد سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري 29.55 جنيه للشراء، و 29.65 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبى التجاري، مقابل الجنيه المصري إلى 29.50 جنيه للشراء، و 29.60 للبيع.