الاقتصاد

انخفاض كبير بأسعار الذهب في مصر

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم الأحد.

ووفقاً لصحيفة "الوطن"، هبط جرام الذهب 15 جنيهًا، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، حيث سجل عيار 21 نحو 1835 جنيهًا للجرام مقابل 1850 جنيهًا أمس السبت.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم الأحد دون إضافة المصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24: 2097 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 1573 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 1223 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 14 ألفًا و680 جنيها

فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1922 دولارا للأوقية

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا