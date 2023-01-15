شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: إطلاق التشغيل التجريبى لبرنامج "فاتورتك حمايتك" لتحفيز الشراء بفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب أنه تم إطلاق التشغيل التجريبي لبرنامج "فاتورتك حمايتك وجايزتك" وهو برنامج يقوم على منح حوافز ومزايا للمواطنين عند حصولهم على الإيصال أو الفاتورة عند شراء سلعة أو الحصول على خدمة ، لافتًا إلى متابعة وزير المالية المستمرة لتنفيذ هذا البرنامج والذي يهدف إلى حث وتحفيز المواطن للتمسك بحقه فى الحصول على الإيصال أوالفاتورة ، مشيرًا إلى أن الممارسات العالمية في تقديم الحوافز على الفواتير يتم تطبيقها في العديد من دول العالم بهدف تحفيز المواطنين على طلب الإيصال أو الفاتورة والحصول عليها .

وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن مرحلة التشغيل التجريبي لبرنامج "فاتورتك حمايتك وجايزتك" في خمسة مولات وهى( مول العرب، مول كايروفيستيفال، ومول مصر، ومول سيتى ستارز، ومول سيتي سنتر)، ويتضمن البرنامج فى هذه المرحلة منح خصومات فورية فور إرسال معاملة الشراء من خلال موظف الكاشير بالمحلات المشاركة، موضحًا أنه لمعرفة المحلات المشاركة في التشغيل التجريبي للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية في "دليلك للتعامل مع منظومة تحفيز المواطنين" على الرابط التالي :

https://www.eta.gov.eg/ar/eta-rewards

وأشار مختار توفيق إلى أنه مع بدء التطبيق الفعلي لبرنامج "فاتورتك حمايتك جايزتك"، ستتنوع الجوائز والحوافز المقدمة للمواطنين وتشمل خصومات فورية وقسائم شراء، وجوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه بصفة دورية وغيرها من الهدايا والجوائز العينية القيمة، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام برنامج إلكتروني لإجراء السحب الدوري الأسبوعي على الجوائز الكبرى يعتمد على أسس ومنهجيات دقيقة بما يضمن المصداقية والشفافية، وعشوائية السحب.