شكرا لقرائتكم خبر عن 597 مليون طن إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال ثمانى سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت استراتيجية قطاع البترول خلال السنوات الماضية تحديث أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز في مصر، واتباع أفضل الممارسات العالمية بما انعكس ايجاباً على جذب شركات كبرى جديدة للعمل في مصر، وتعزيز استثمارات الشركات العالمية القائمة، حيث تعد تلك الاستثمارات حجر الزاوية في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لإكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الانتاج.

وتضمنت أهم مؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022 ما يلى:

1-بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022 حوالي 79.5 مليون طن .

2-بواقع إنتاج حوالي 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات.

3- إنتاج حوالى 50.6 مليون طن غاز طبيعي.

4-إنتاج 1.1 مليون طن بوتاجاز، وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والتصنيع.

وفيما يتعلق بأهم المؤشرات الإيجابية للإنتاج من الثروة البترولية خلال السنوات الثمانى الماضية حتى نهاية يونيو 2022 فقد تضمنت ما يلى:

5-بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال الثماني سنوات الماضية حوالي 597 مليون طن بواقع 245 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 342 مليون طن غاز طبيعي، و10 ملايين طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات المساهمة.

6-ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً.

7-هذا وقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد ، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر 2018 تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى دولة مصدرة مرة اخرى .

8-تم تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 حيث بلغ 9ر1مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

9-تنفيذ عدد 48 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمارات إجمالية حوالى 4ر 33 مليار دولار .. ومن أهمها مشروعات تنمية حقول ظهر ونورس و آتول وشمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل والمرحلة 9 ب بغرب الدلتا .