منظومة رأس الخير لإنتاج المياه الأعلى عالميا بمستوى التواجدية والموثوقية

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ويأتي هذا الإنجاز بعد تمكن المنظومة من الوفاء بجميع التزاماتها لإمدادات المياه والطاقة الكهربائية للجهات المستفيدة، وفي سياق التزام «التحلية» بتبني أفضل المعايير والممارسات للمحافظة على استمرارية الأعمال بكل احترافية، ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء لضمان أمن الإمدادات من المياه المحلاة بأعلى معايير الجودة والموثوقية، من خلال التنفيذ الناجح للخطط والبرامج الاستراتيجية، والاستغلال الأمثل للأصول، وتأهيل المورد البشري، وتحسين برامج الصيانة والعمليات التشغيلية، وتطوير قياس رضا المستفيدين وفق أحدث المواصفات العالمية لنظم إدارة الجودة.يذكر أن منظومة رأس الخير لإنتاج المياه المحلاة واحدة من 30 منظومة من منظومات التحلية التي تقع على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وهي منظومة ذات تقنية فنية عالية، تعتمد على نظام الدورة المركبة وتتميز بالكفاءة العالية والموثوقية التشغيلية، وتمثل نموذجا يحتذى على مستوى العالم في اعتمادية الطاقة والاستدامة المائية، كما تدعم إلى جانب بقية منظومات التحلية الإنتاجية، جهود توطين صناعات الطاقة، والإسهام في خلق إضافة نوعية للصناعات الوطنية، بما في ذلك نقل التقنية وتوطينها وزيادة المحتوى المحلي.
منظومة رأس الخير لإنتاج المياه المحلاة
- نسبة التواجدية 96.2% مقارنة بالنسبة العالمية93.6 % بزيادة 2.6%
- نسبة الموثوقية 99.6 % مقارنة بالنسبة العالمية 98.5% بزيادة 1.1%
- نسبة معامل فترة التشغيل 93.6% مقارنة بالنسبة العالمية 60.8% بزيادة 32.8%
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