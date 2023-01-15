شكرا لقرائتكم خبر 973 ألف سيارة مستوردة عبر الموانئ في 2022 بزيادة 25% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل عام 2022 زيادة في أعداد السيارات الواردة عبر الموانئ السعودية بلغت نسبتها 25% ليصل إجمالي الواردات إلى 973 ألف سيارة مقابل 778 ألف سيارة عام 2021.

وبحسب إحصائية للهيئة العامة للموانئ، استقبلت الموانئ السعودية 933 ألف راكب بزيادة 36% عن 2021 الذي شهد استقبال 688 ألف راكب.

وحققت الموانئ السعودية ارتفاعا في إجمالي كميات الطنيات المناولة السنوية السائبة «الصلبة والسائلة» والبضائع العامة خلال 2022 بنسبة 13% لتصل إلى 237 مليون طن مقارنة بـ210 ملايين طن في 2021.

وتعزيزا لمنظومة الأمن الغذائي وتلبية متطلبات السوق المحلية، شهدت الموانئ السعودية خلال 2022 تفريغ 3.930 ملايين رأس ماشية بزيادة 9% عن 2021 الذي سجل 3.620 ملايين رأس ماشية.

وعلى صعيد الحاويات سجلت الموانئ خلال 2022 ارتفاعا في أعداد الحاويات المناولة السنوية بنسبة 3.2% لتصل إلى 10.355 ملايين حاوية مقارنة بـ10.035 ملايين حاوية في 2021م، حيث بلغ إجمالي الحاويات الصادرة والواردة 4.839 ملايين حاوية بزيادة 5% عن 2021م الذي سجل 4.628 ملايين حاوية، وسجلت حاويات المسافنة 5.516 ملايين حاوية بزيادة 2% مقارنة بـ2021م الذي حقق 5.406 ملايين حاوية.

ويأتي ذلك نتيجة للتطورات التي تشهدها الموانئ السعودية، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية بخلق بيئة تنظيمية ملائمة للأعمال التجارية تتماشى مع المعايير الدولية واللوائح وأفضل الممارسات، والرفع من جودة الخدمة المقدمة للشركاء وتحسين مستوى رضا العملاء بعمليات موثوقة وفعالة وبيئة آمنة ومستدامة؛ تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا ومحور ربط بين القارات الثلاث.

حركة الموانئ في 2022

الركاب







2022: 933 ألف راكب



2021: 688 ألف راكب



الزيادة 36%



واردات السيارات





2022: 973 ألف سيارة



2021: 778 ألف سيارة



الزيادة 25%



واردات المواشي





2022: 3.930 ملايين رأس



2021: 3.620 ملايين رأس



الزيادة 9%



البضائع السائبة صلبة وسائلة





2022: 237 مليون طن



2021: 210 ملايين طن



الزيادة: 13%



مناولة الحاويات





2022: 10.355 ملايين حاوية



2021: 10.035 ملايين حاوية



الزيادة 3.2%



الحاويات الصادرة والواردة





2022: 4.839 ملايين حاوية



2021: 4.628 ملايين حاوية



الزيادة: 5%



حاويات المسافنة