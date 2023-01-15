وفد سعودي رفيع في دافوس لتعزيز التعاون الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك وفد سعودي رفيع المستوى لتمثيل المملكة برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية، بهدف تعزيز التعاون الدولي وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث سيعقد اجتماع المنتدى لهذا العام ابتداء من غد ولمدة 5 أيام (16 وحتى 20 يناير)، تحت شعار «التعاون في عالم غير مترابط».

ويضم الوفد سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وزير المالية محمد الجدعان، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد.

وسيسلط الوفد السعودي الضوء خلال مشاركته في المنتدى هذا العام على التقدم المحرز في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تستهدف الوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم.

وسيناقش الوفد السعودي في مشاركاته خلال الجلسات الحوارية الحاجة إلى الاستثمار في الحلول التحولية لدفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم، وتعزيز مرونة التبادل التجاري وسلاسل الإمداد، والتأكيد على أهمية ضمان شمولية أمن الطاقة للجميع.

ومع ما حققته المملكة كأسرع الاقتصادات العالمية نموا ضمن مجموعة العشرين عام 2022 بتوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5%، فسيشارك الوفد السعودي خبراته مع المجتمع الدولي خلال المنتدى حول كيفية تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة، وتقديم الرؤى العميقة حول أفضل الحلول والممارسات التي طورتها المملكة للحفاظ على أدائها المتين في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.

الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يضم

