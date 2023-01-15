شكرا لقرائتكم خبر المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي تنظمه الهيئة السـعـوديـة للمهندسين، في نسخته الثالثة تحت شعار «الهندسة والطريق إلى 2030» في الرياض خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 2 مارس المقبل برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وأوضح أمين عام الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن المؤتمر يعد منصة مهمة تجمع نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين في المجال الهندسي محليا وإقليميا ودوليا لمناقشة أبرز الموضوعات تجاه مستقبل الهندسة عبر تبادل الأفكار والرؤى، إضافة إلى أفضل الممارسات والتجارب الهندسية، وأساليب تطويرها، مؤكدا دور المملكة الرائد في سبيل الارتقاء بالقطاع الهندسي والعاملين فيه.

وأشار إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر استقبلت أكثر من 500 ورقة علمية تهدف إلى تعزيز محتوى موضوعات مسارات المؤتمر، والتي تشمل مسار الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والهندسة الكيميائية، إضافة إلى العمارة والهندسة المعمارية والهندسة الصناعية والكهربائية.