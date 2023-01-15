المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي

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وأوضح أمين عام الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن المؤتمر يعد منصة مهمة تجمع نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين في المجال الهندسي محليا وإقليميا ودوليا لمناقشة أبرز الموضوعات تجاه مستقبل الهندسة عبر تبادل الأفكار والرؤى، إضافة إلى أفضل الممارسات والتجارب الهندسية، وأساليب تطويرها، مؤكدا دور المملكة الرائد في سبيل الارتقاء بالقطاع الهندسي والعاملين فيه.وأشار إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر استقبلت أكثر من 500 ورقة علمية تهدف إلى تعزيز محتوى موضوعات مسارات المؤتمر، والتي تشمل مسار الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والهندسة الكيميائية، إضافة إلى العمارة والهندسة المعمارية والهندسة الصناعية والكهربائية.
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