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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 7673 زيارة نفذها فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم على المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة خلال ديسمبر الماضي 2022، للرقابة على أسعار السلع، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة.

ووفق بيان للفرع، قادت نتائج الزيارات إلى ضبط 170 مخالفة على المنشآت التجارية، تطبيقا للعقوبات النظامية المنصوص عليها بأنظمة وزارة التجارة.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر الرقم الموحد 1900 والموقع الالكتروني للوزارة.