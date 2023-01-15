مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك

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ويناقش المؤتمر الذي تنظمه الهيئة تحت شعار منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن، أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، بهدف تعزيز الثقافة الزكوية والضريبية والجمركية، والإسهام في رفع مستوى الامتثال، والتوعية العامة، للمكلفين والعملاء من المستوردين والمصدرين، والباحثين، وجميع المهتمين.ومن أبرز الورش والمبادرات التي ستقدم خلال المؤتمر مبادرة «الفسح خلال ساعتين»، التي تهدف إلى زيادة مرونة العمليات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتبرز «الفوترة الالكترونية»، كأحد أهم الموضوعات التي ستناقش خلال ورش العمل، إلى جانب ورشة عمل متخصصة حول «الأسواق الحرة» لتسليط الضوء على القواعد والشروط التي حددتها الهيئة لإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ.
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