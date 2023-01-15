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ويأتي في مقدمة تلك الفرص الاستثمارية، مشروع تشغيل مدينة الغذاء بمدينة بريدة لمدة 10 سنوات، بعد أن أنهت الأمانة تنفيذ المبنى النموذجي للمشروع بجوار مدينة التمور ببريدة على مسطح بناء تجاوز 21 ألف م2 وبعدد 347 وحدة تأجيرية، تشمل أنشطة محال الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن والمواد الغذائية. كما طرحت تأجير أرض فضاء بموقع متميز بمدينة بريدة لمدة 25 سنة لإنشاء فندق على مساحة 1820 م2، إضافة إلى تأجير أرض فضاء لإقامة هايبر ماركت على مساحة تجاوزت 10 آلاف م2 ولمدة 25 سنة، وتأجير أرض فضاء لإقامة منتجع سياحي ترفيهي تجاري بمساحة تجاوزت 78 ألف م2.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 4 مشاريع استثمارية كبرى بمدينة بريدة، أتاحتها أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ضمن أعمالها الهادفة إلى تعزيز الخدمات والتنمية المستدامة لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في المدن السعودية.ويأتي في مقدمة تلك الفرص الاستثمارية، مشروع تشغيل مدينة الغذاء بمدينة بريدة لمدة 10 سنوات، بعد أن أنهت الأمانة تنفيذ المبنى النموذجي للمشروع بجوار مدينة التمور ببريدة على مسطح بناء تجاوز 21 ألف م2 وبعدد 347 وحدة تأجيرية، تشمل أنشطة محال الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن والمواد الغذائية. كما طرحت تأجير أرض فضاء بموقع متميز بمدينة بريدة لمدة 25 سنة لإنشاء فندق على مساحة 1820 م2، إضافة إلى تأجير أرض فضاء لإقامة هايبر ماركت على مساحة تجاوزت 10 آلاف م2 ولمدة 25 سنة، وتأجير أرض فضاء لإقامة منتجع سياحي ترفيهي تجاري بمساحة تجاوزت 78 ألف م2.

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