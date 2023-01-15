شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى ثانى أسبوع من عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.1%، وجاءت شركة إي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.7%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.8%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وفى المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.05 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.4%.

وجاء في المركز السادس، شركة برايم لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 990.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.1%، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 961.7 مليون جنيه بنسبة 4.9%، وحل في المركز الثامن شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة 884 مليون جنيه بنسبة 4.5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 808.7 مليون جنيه، 785.8 مليون جنيه، بنسبة 4.1%، 4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 15551.47 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثاني أسبوع في عام 2023، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.90% ليغلق عند مستوى 2807.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 3.06% ليغلق عند مستوى 4234.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.70% ليغلق عند مستوى 19086.92 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 3512.79 نقطة.