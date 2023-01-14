الإسكان: غداً بدء التسجيل إلكترونياً لحجز وحدات مشروعي "الإسكان المتميز" و"قطامية جاردنز"

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ غداً الأحد، التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"،http://www.hdb-reservation.com"،> لحجز 2,291 وحدة سكنية، بمشروعى "الإسكان المتميز" ذى الطابع الساحلي، و"قطامية جاردنز"، حيث تطرح الوزارة حصتها بهذا المشروع الذى نفذته إحدى شركات القطاع الخاص، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 16 فبراير 2023، ويبدأ حجز وحدات "الإسكان المتميز" من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 13 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الثلاثاء 14 مارس 2023، بينما يبدأ حجز وحدات "قطامية جاردنز" من الساعة 10 صباح يوم الأربعاء 15 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 16 مارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online".

وقال وزير الإسكان: يتم طرح 1971 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة)، بجانب طرح 500 وحدة سكنية بمشروع "قطامية جاردنز" - الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأشار المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن مبلغ جدية الحجز بالنسبة لوحدات "الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي"، 60 ألف جنيه، وبالنسبة لوحدات "قطامية جاردنز"، 100 ألف جنيه، بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.

وأضاف: يتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل)، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الخطوة الأولى للحجز (التقديم) تبدأ من يوم الأحد 15 يناير 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 16 فبراير 2023، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)،http://www.hdb-reservation.com)،> والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، لاستعراض كراسة الشروط أو طباعتها، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، وفى حالة عدم وجود حساب حالى يتم إنشاء حساب جديد، وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد)، وملء البيانات المطلوبة، وبعد ذلك يتم الدخول على الموقع مرة أخرى، والضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة)، وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد اﻻنتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

وقال: يقوم العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز، بالإضافة إلى مصروفات تسجيل لا ترد ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتم التحويل من حساب العميل أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، ويتحمل القائم بالتحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية: (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، أو نقداً لدى أحد فروع بنك التعمير والإسكان، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تُفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة (3 أيام عمل) من تحويل مبلغ جدية الحجز، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز الاتصالات بالبنك.

وأكد المهندس حاتم حسن أن حجز وحدات "الإسكان المتميز" من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 13 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الثلاثاء 14 مارس 2023، وحجز وحدات "قطامية جاردنز" من الساعة 10 صباح يوم الأربعاء 15 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 16 مارس 2023، حيث يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بالرقم القومى وكلمة المرور، والضغط على "أرغب فى التقدم" ثم الضغط على أيقونة "احجز الآن"، وستظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها (للاطلاع فقط)، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.