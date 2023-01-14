انطلاق رحلة بالدراجات (رحلة طواف أفريقيا) برعاية وزارة السياحة والآثار

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، انطلقت، اليوم السبت، رحلة بالدراجات الهوائية ( رحلة طواف أفريقيا ) التى تنظمها فريق up ward بالتعاون مع شركة البوابة للتنمية السياحية، حيث انطلقت الرحلة من أمام أهرامات الجيزة لتأخذ مسارها عبر محافظات كل من القاهرة والجيزة والسويس والبحر الأحمر وقنا والأقصر وأسوان حتى معبر الحدود السودانية عبر منفذ وادى حلفا.

وتستغرق رحلة طواف أفريقيا ثلاثة أشهر، ويشارك بها 50 دراج من أعمار سنية متفاوته وجنسيات متعددة من بينها مصر وكندا وأمريكا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وإنجلترا.

وأوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن رعاية الهيئة لهذه الرحلة تأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لإلقاء الضوء على الأنماط السياحية المختلفة ومنها سياحة السفارى ،كما أن انطلاق هذا الحدث من منطقة أهرامات الجيزة إلى باقى دول أفريقيا يؤكد على ريادة مصر واحتضانها للقارة السمراء وتأكيداً لقوة مصر الناعمة، إلى جانب إلقاء الضوء على جاهزية المقصد السياحى المصرى لاستقبال الأحداث الرياضية المتنوعة وتقديم خدمات سياحية لكبار السن.

وأضافت أن هذا الحدث يعد دمج بين عدد من المنتجات السياحية المتنوعة بالمقصد المصرى مثل السياحة الرياضية، وسياحة السفارى والمخيمات، والسياحة الثقافية وسياحة الاستجمام، حيث تمر الرحلة بعدد من النقاط الأثرية الهامة مثل أهرامات الجيزة، والأقصر، وأسوان، وقنا، وأبوسمبل، وغيرها من المناطق السياحية بالسويس والعين السخنة والجونة.

ويحظى الحدث بتغطية إعلامية محلية ودولية.