شكرا لقرائتكم خبر عن "بتروجت" تنجح فى تصنيع مكونات لتنفيذ المشروعات البترولية محليا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - أكثر من 81 مليار جنيه تعاقدات جديدة مع بتروجت لتنفيذ مشروعات بالسعودية والإمارات

وتابع الوزير خلال الاجتماع، عرضاً من المهندس وليد لطفي رئيس الشركة، حول جهود تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة للتصنيع المحلي في ورش التصنيع الخاصة ببتروجت، البالغ عددها 5 ورش، والمؤهلة برخص التصنيع العالمية (AS ME) في مجال المعدات الاستاتيكية، ورخصة (N Stamp) الخاصة بمعدات المحطات النووية، حيث نجحت بتروجت خلال عام 2022 في تصنيع أكثر من 366 معدة استاتيكية، بإجمالي أوزان تجاوزت 10 آلاف طن، وبقيمة بلغت 240 مليون دولار، مقارنة بـ 350 مليون دولار حال استيرادها من الخارج.

وخلال الاجتماع تم استعراض قيام الشركة بإنشاء أول ورش تخصصية لتصنيع المعدات الاستاتيكية بأسيوط، لخدمة مشروعات القطاع بتلك المنطقة وبخاصة مشروعات شرکتی اسيوط وانوبك، لا سيما وأنه نجحت بتروجت خلال عام 2022 في تصنيع معدات استاتيكية متخصصة بخامات وأبعاد يتم تصنيعها لأول مرة في مصر، والتي كانت مقصورة على الاستيراد من الخارج فقط ، حيث تم بنجاح تركيب واحد من أكبر أفـران المعالجة الحرارية المتنقله للمعدات

الاستاتيكية على مستوى العالم والذي تم تصنيعه بالكامل ذاتيا في ورش بتروجت ، كما تم تصنيع مفاعلات الكيروسين REACTORS كمقاول عام لأول مرة في مصر، والإنتهاء من أعمال تصنيع برج فراغي بوزن 500 طن وقطر ٨ر٧ متر لاول مرة ايضا بمصر ، بالاضافة الى إستخدام تقنية المعالجة الحرارية بإستخدام INTERNAL FIRING للمعدات الاستاتيكية العملاقة وتصنيع المبادلات الحرارية بأقطار كبيرة غير مسبوقة تصل الى 2 متر.

واستعرض الإجتماع خطة الشركة المستقبلية لانشاء اول ورش تخصصيةلتصنيع المعدات في المنطقة البترولية الحديثة بالتبين لتكون أكبر وأحدث ورش لتصنيع المعدات في المنطقة العربية وافريقيا.

كما استعرض الإجتماع نجاح بتروجت تنفيذا لإستراتيجية قطاع البترول المصرى لتعظيم التواجد الخارجي لشركات القطاع في اقتناص تعاقدات جديدة خلال عام 2022 بلغت قيمتها ٥ر١٢٣ مليار جنيه منها تعاقدات خارج مصر بقيمة ٤ر٨١ مليار جنيه، وجاءت اهم المشروعات والتعاقدات الجديدة التي فازت بها الشركة في السعودية والامارات حيث اوضح نجحت بتروجت في الفوز بمشروعين في المملكة العربية السعودية في منطقة نيوم بقيمة اجمالية تجاوزت 78 مليار جنيه ومشروعين بالامارات العربية المتحدة بقيمة اجمالية بلغت 2.1 مليار جنيه.

و أكد المهندس طارق الملا ان تواجد شركات قطاع البترول خارج مصر يمثل عنصر قوة للقطاع والشركات التابعة ومن ضمنها بتروجت ويتماشى مع ما تتمتع به تلك الشركات من خبرات كبيرة وكفاءة تنافس كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال ، واضاف ان توطين التصنيع المحلى ياتي من ضمن الاهداف الرئيسية لقطاع البترول بهدف زيادة المكون المحلي في مشروعات القطاع داخل مصر واكتساب ميزة تنافسية جديدة تتيح التصدير للخارج خاصة مع تنامي الطلب العالمي على تلك المعدات الامر الذي يدعم من مشاركة القطاع الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني ، منوها بأن نجاح بتروجت في تصنيع عدد من المعدات الاستاتيكية المتخصصة والتي كان يتم استيرادها من الخارج يمثل انعكاس لنجاح استراتيجية القطاع لزيادة المكون المحلي ويزيد من قوة وتميز القطاع و اذرعه المتخصصة.

كما وجه بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة للانتهاء من الاعمال والمشروعات المسندة الى الشركة خاصة مع اهمية دخول تلك المشروعات للخدمة في الوقت المحدد وبما يحقق العائد الايجابي المرجو منها ، ووجه بالبدء في انهاء اجراءات انشاء ورش التبين التخصصية لما لها من مردود كبير.

كما وجه الوزير الشكر لكافة العاملين بشركة بتروجت على هذا الاداء والاخلاص في العمل والذي اسفر عن تحقيق تلك النتائج، متمنياً لهم استمرار النجاح والتميز.