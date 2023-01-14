شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع صوامع لتخزين الأسمنت السيناوي وتصديره للأسواق الخارجية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مخطط الأعمال لتطوير ميناء العريش سينتهي خلال الربع الأول من عام 2024، المتضمنة تنفيذ أرصفة بحرية وحواجز أمواج وساحات تداول وطرق داخلية ورفع كفاءة المباني وأسوار وبوابات الميناء.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، في زيارة لميناء العريش حيث استقبله اللواء محمد بولية نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية واللواء محمد شريف مدير عام ميناء العريش.

وقال جمال الدين أن ميناء العريش يتمتع بموقع فريد ومتميز على البحر متوسط يصل بين قارتي أوروبا وآسيا مما استدعى عملية تطويره وذلك بالاشتراك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس التي تتولى أعمال التكريك فضلاً عن شركات مقاولات وطنية منها المقاولون العرب والغرابلي المشاركة في أعمال التطوير، وذلك ليكون قادراً على استقبال السفن الحديثة وبحمولات ضخمة، فضلاً عن إنشاء مشروعات صوامع تداول الأسمنت الأبيض والأسود، بجانب تداول البضائع السيناوية الأخرى مثل الرمل والملح والرخام إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة ودفع عملية التنمية فى شبه جزيرة سيناء.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن عمليات التطوير التي تشهدها الميناء تأتي في إطار توجيهات وتكليفات السيد رئيس الجمهورية لتسريع وتيرة الأعمال بالميناء والتنسيق مع الجهات المعنية لتشغيل الميناء ورفع كفاءته ليضاهي الموانئ العالمية وينافس مثيلاته بشرق البحر المتوسط، على أن تنعكس عمليات التطوير على أبناء المحافظة في إطار تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث أنه الميناء هو المنفذ البحري الوحيد بشمال سيناء.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى التيسيرات التي منحتها المنطقة الاقتصادية للشركات التى تقوم بالتصدير والتي استفادت منها الشركات بشكل كبير لفتح أسواق جديدة لها في أوروبا وشمال إفريقيا، ومن أبرز الدول المستوردة لهذه المنتجات "روسيا وسوريا واليونان والمغرب وليبيا"، كما أن الجهود التسويقية للميناء جذبت كبرى مشغلي الموانئ للعمل بمشروعات ميناء العريش تعمل فور استلام الأرصفة الجديدة.

وأضاف جمال الدين أن أعمال التطوير أسفرت عن تقدم العديد من الشركات أهمها واحدة تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء 6 صوامع لتخزين الأسمنت السيناوي الأسود والأبيض بطاقة تخزينية 75 ألف طن وتبدأ أحجام التداول للمشروع خلال العام الجاري بإجمالي 250 ألف طن وخلال العام المقبل 2024 تصل إلى 1,5 مليون طن ، بإجمالي تكلفة استثمارية 830 مليون جنيه ومتوقع تحقيق إيرادات من تداول السفن في هذا المشرع مايقرب من 28 مليون دولار .