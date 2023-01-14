شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 14 يناير 2023.. عيار 21 يسجل 1850 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت 14 يناير 2023، حيث يسجل جرام الذهب من العيار الرئيسي 21 ما قيمته 1850 جنيها للجرام في تداولات اليوم، وسط تحرك ملحوظ في سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1586 جنيها.

عيار 21 سجل 1850 جنيها.

عيار 24 سجل 2114 جنيها.

الجنيه الذهب 14800 جنيه.

توقع تقرير gold Bullion، أن تتجه 31 دولة من الاقتصادات الكبرى والناشئة، لرفع أسعار الفائدة خلال 2023، حيث تتزايد وتيرة التشديد للسياسة النقدية وتظل البنوك المركزية في مسيرتها لتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، ثم نشهد بعض الهدوء في تحريك الفائدة خلال النصف الثاني من 2023

وأضاف التقرير، أنه بناء على توجهاته الحالية، سيكون الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي(Fed) قد قام برفع الفائدة لما يقرب من 500 نقطة أساس على المعدلات حتى الربع الأول من عام 2023، تليها البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ومن المتوقع أن تتوقف الزيادات مؤقتًا بحلول نهاية الربع الأول من عام 2023.

وأوضح، أنه مع فصل الشتاء وتفاقم مشاكل فيروس كورونا في الصين وأزمة الغاز الطبيعي في أوروبا ، لا تزال توقعات النمو العالمي متدنية، لكننا لا نرى الاقتصاد العالمي في خطر وشيك بالانزلاق إلى الركود في أوائل عام 2023، وخاصة مع تلاشي مشاكل سلسلة التوريد وصدمات أسعار السلع الأساسية، ويسير تضخم مؤشر أسعار المستهلك العالمي (CPI) في طريقه للتباطؤ نحو 3.5% في أوائل عام 2023 بعد أن اقترب من 10% في النصف الثاني من عام 2022.

وتابع التقرير الفني gold Bullion ، :لو قمنا بعكس توقعات الاقتصاد العالمي على الذهب، فإن النظرة المستقبلية للمعادن الثمينة أكثر إيجابية، مع توقع أن ينهي عام 2023 على ارتفاع، خاصة مع اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ابطاء مستقبلي عن رفع الفائدة وتثبيتها، فهذا سيؤدي إلى انخفاض العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة وهو ما يؤيد توقعات الارتفاع لأسعار الذهب خلال النصف الأخير من عام 2023.

واستطرد التقرير، أن البنوك المركزية على مستوى العالم أضافت صافي 50 طناً آخر من الذهب إلى احتياطياتها في نوفمبر 2022 ، مدفوعة جزئياً بأول عملية شراء رسمية للصين منذ عام 2019، حيث أعلن بنك الشعب الصيني أنه اشترى 32 طنًا من الذهب في نوفمبر، وهذا أيضا يدعم اتجاه الذهب، والذى سجل الآن أعلى مستويات في قرابة 9 أشهر عند 1920 دولارا.