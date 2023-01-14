شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: تحديد 86 نشاطا صناعيا تساهم فى الحد من فاتورة الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الانتهاء من قائمة تضم عدد 86 مشروع صناعي تستهدف الحد من فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى العمل على زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات عن طريق تمكين القطاع الخاص وزيادة تنافسية الصناعة المصرية وتوطين صناعات ذات مكون تكنولوجي، وذلك عن طريق توفير الأراضي والمجمعات الصناعية وتبسيط الاجراءات وتحديد الاحتياجات للسوق المحلية والاقليمية.

وكشف رئيس التنمية الصناعية خلال لقاءه مع عدد من مستثمري جمعية العاشر من رمضان، عن إصدار 75 ترخيص مسبق للصناعات عالية المخاطر خلال الربع الأخير من 2022، وذلك عقب اختصار مدة إصدار التراخيص بالإخطار في مدة لا تتعدي الأسبوع، والرخص عالية المخاطر في مده لا تتجاوز 20 يوماً والتي كان يصل زمن اصدارها إلى ما يقارب العام.

وأكد المهندس محمد عبد الكريم، أن هناك تكامل بين مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيراً إلى أن آخر 4 أشهر شهدت الخدمات المقدمة للمستثمرين تبسيط وتسريع في الإجراءات والمعاينات والسجلات الصناعية.

وأشار "عبد الكريم"، إلى عملية ميكنة عدد من الخدمات لتقديمها حيث تمت عملية طرح الأراضي الصناعية الأخيرة من خلال الهاتف المحمول تيسيراً على المستثمرين وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، إذ يتم التقدم لطلب الأرض الصناعية وشراء كراسة الشروط ودفع الرسوم عن طريق الموقع الإلكتروني، وقد تم سحب حوالي 1500 كراسة شروط خلال شهر بصورة مميكنة وسريعة، كما تم مد فترة التقدم بكراسات الشروط لمدة أسبوع أخر.

وأعلن "عبد الكريم" أنه يتم التنسيق مع جهات الولاية لعمل طروحات اراضى جديدة ومستمرة تلبى احتياجات المستثمرين والمطورين الصناعيين

واستمع محمد عبد الكريم وفريق العمل المصاحب له من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة إلى المستثمرين الحاضرين والعقبات التي تواجههم، وتم تقديم حلول لبعضها أعطى تعليمات مباشرة لدارسة هذه المشكلات وتقديم الحلول خلال اسبوع

من جانبه أشاد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بسرعة استجابة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة في التواصل مع أعضاء الجمعية للاستماع لكافة التحديات وإيجاد حلول سريعة، مثمناً التطورات الملموسة من الهيئة لخدمة المجتمع الصناعى، وطالب عارف بضرورة أن يكون لدى جمعية المستثمرين معلومات كافية حول التطور السريع الذى يحدث داخل الهيئة، مطالبا بتدخل الهيئة مع كافة الجهات قبل اصدار أي قرار يخص الصناعة.

وقام رئيس الهيئة على هامش الاجتماع يرافقة الدكتور سمير عارف رئيس الجمعية بتفقد المقر الجديد لفرع الهيئة بالعاشر داخل مقر الجمعية بعد تطويره وقام بتفقد منظومة الخدمات المقدمة لمستثمري المدينة والتادأكد من حصولهم على الخدمات على الوجه الاكمل.