شكرا لقرائتكم خبر عن احجز شقتك فى 5 دقائق فقط..20 خطوة لحجز وحدة فى سكن مصر ودار مصر وجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الخدمات التى يقدمها الخليج 365 لقرائه، نقدم لكم فى هذا التقرير، كيفية حجز وحدة سكنية فى مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة مصر والقطاميه جاردينز، والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان، وذلك فى 5 دقائق فقط، من خلال خطوات محددة:

أولا: وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 20 ألف وحدة سكنية فى أكثر من 20 مدينة جديدة.

ثانيا: المساحات تتراوح من 100 متر وحتى 160 مترا.

ثالثا: المشروعات متنوعة ما بين سكن مصر ودار مصر وجنة والقطامية جاردينز.

رابعا: بدء طرح كراسات شروط الحجز غدا الأحد على موقع بنك التعمير والإسكان.

خامسا: استمر فترة التقديم اعتبارا من يوم 15يناير وحتى 16 فبراير المقبل.