شكرا لقرائتكم خبر عن احجز شقتك فى 5 دقائق فقط..20 خطوة لحجز وحدة فى سكن مصر ودار مصر وجنة والان مع تفاصيل الخبر
أولا: وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 20 ألف وحدة سكنية فى أكثر من 20 مدينة جديدة.
ثانيا: المساحات تتراوح من 100 متر وحتى 160 مترا.
ثالثا: المشروعات متنوعة ما بين سكن مصر ودار مصر وجنة والقطامية جاردينز.
رابعا: بدء طرح كراسات شروط الحجز غدا الأحد على موقع بنك التعمير والإسكان.
خامسا: استمر فترة التقديم اعتبارا من يوم 15يناير وحتى 16 فبراير المقبل.
سادسا: التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online"، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"، سابعا: الهدف من الطرح هو تلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. ثامنا: مبلغ جدية الحجز للمشروعات المطروحة ١-مشروع سكن مصر مبلغ جدية الحجز 70 ألف جنيه. ٢-مشروع دار مصر مبلغ جدية الحجز 80 ألف جنيه. ٣-مشروع جنة مصر مبلغ جدية الحجز 100 ألف جنيه. ٤- مشروع القطامية جاردينز مبلغ جدية الحجز 100 ألف جنيه. تاسعا: المشروعات وعدد الوحدات التى يتضمنها كل مشروع:. 1- مشروع سكن مصر يضم 8660 وحدة بمساحات تتراوح ما بين 106 إلى 133 متر. 2- المدن التى يتضمنها مشروع سكن مصر 11 مدينة وهى " - أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر "غرب أسيوط" - العلمين الجديدة". حادى عشر: المدن التى يتضمنها مشروع دار مصر 4 مدن جديدة وهى :. - 15 مايو – العبور - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة. ثانى عشر: مشروع جنه ويتضمن 10872 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2. ثالث عشر: الوحدات التى يتضمنها مشروع جنه ـ6 مدن جديدة وهى :. - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة. رابع عشر: مشروع قطامية جاردنز ويتضمن 500 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و125 م2. خامس عشر: فترة الحجز تبدأ من الساعة العاشرة صباح يوم 5 مارس المقبل . سادس عشر: يتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام. سابع عشر: يتم سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة . ثامن عشر:،يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة. تاسع عشر: يتم تقديم شيكات آجلة بباقي قيمة الوحدة قبل الاستلام. عشرون: يمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان.
سابعا: الهدف من الطرح هو تلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ثامنا: مبلغ جدية الحجز للمشروعات المطروحة
١-مشروع سكن مصر مبلغ جدية الحجز 70 ألف جنيه.
٢-مشروع دار مصر مبلغ جدية الحجز 80 ألف جنيه.
٣-مشروع جنة مصر مبلغ جدية الحجز 100 ألف جنيه.
٤- مشروع القطامية جاردينز مبلغ جدية الحجز 100 ألف جنيه.
تاسعا: المشروعات وعدد الوحدات التى يتضمنها كل مشروع:.
1- مشروع سكن مصر يضم 8660 وحدة بمساحات تتراوح ما بين 106 إلى 133 متر.
2- المدن التى يتضمنها مشروع سكن مصر 11 مدينة وهى "
- أكتوبر الجديدة
- القاهرة الجديدة
- العبور الجديدة
- حدائق أكتوبر
- المنيا الجديدة
- الشروق
- المنصورة الجديدة
- دمياط الجديدة
- غرب قنا
- ناصر "غرب أسيوط"
- العلمين الجديدة".
حادى عشر: المدن التى يتضمنها مشروع دار مصر 4 مدن جديدة وهى :.
- 15 مايو – العبور
- دمياط الجديدة
- برج العرب الجديدة.
ثانى عشر: مشروع جنه ويتضمن 10872 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2.
ثالث عشر: الوحدات التى يتضمنها مشروع جنه ـ6 مدن جديدة وهى :.
- 6 أكتوبر
- الشيخ زايد
- دمياط الجديدة
- القاهرة الجديدة
- ملوى الجديدة
- المنصورة الجديدة.
رابع عشر: مشروع قطامية جاردنز ويتضمن 500 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و125 م2.
خامس عشر: فترة الحجز تبدأ من الساعة العاشرة صباح يوم 5 مارس المقبل .
سادس عشر: يتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام.
سابع عشر: يتم سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة .
ثامن عشر:،يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.
تاسع عشر: يتم تقديم شيكات آجلة بباقي قيمة الوحدة قبل الاستلام.
عشرون: يمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان.