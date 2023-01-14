شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار وحدات القطامية جاردينز بمدينة القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، سعر وحدات مشروع القطامية جاردينز بمدينة القاهرة الجديدة، والتى تم طرحها ضمن الإعلان الأخير لوزارة الإسكان، والذى يتضمن وحدات سكنية لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة مصر والقطاميه جاردينز .



وجاءت أسعار الوحدات طبقا لكراسة الشروط والتى انفرد بها الخليج 365 كالتالي: وجاءت أسعار الوحدات طبقا لكراسة الشروط والتى انفرد بها الخليج 365 كالتالي: سعر المتر بوحدات القطامية جاردينز بمدينة القاهرة الجديدة 11000 جنيه .

ومن المقرر أن يبدأ غد الأحد 15 يناير 2023، وحتى الساعة 11.59 مساء يوم الخميس 16 فبراير 2023، التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"، بينما يبدأ حجز الوحدات من الساعة 10 صباح يوم الأحد 5 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الإثنين 6 مارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online".

ويتضمن مشروع القطامية جاردينز 500 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 و160 م2، بمدينة القاهرة الجديدة ، وهو أحد مشروعات الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويبلغ مبلغ جدية الحجز لمشروع القطامية جاردينز تبلغ 100 ألف جنيه، بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.

وحول الشروط الماليه، يتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل)، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.