شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 11.1% ارتفاعا بقيمة الواردات المصرية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2022 والان مع تفاصيل الخبر
أعلى عشر دول صدرت لمصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022
1. الصين بقيمة 12.4 مليار دولار.
2. السعودية بقيمة 6.9 مليار دولار.
3. أمريكا بقيمة 6.1 مليار دولار.
4. الهند بقيمة 3.7 مليار دولار.
5. ألمانيا بقيمة 3.4 مليار دولار.
6. روسيا بقيمة 3.3 مليار دولار.
7. تركيا بقيمة 3.2 مليار دولار.
8. البرازيل بقيمة 3.1 مليار دولار.
9. إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار.
10. الكويت بقيمة 2.7 مليار دولار.
1. منتجات البترول بقيمة 6.1 مليار دولار.
2. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.6 مليار دولار
3. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.1 مليار دولار.
4. البترول الخام بقيمة 3.9 مليار دولار.
5. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3.4 مليار دولار.
6. قمح بقيمة 3.4 مليار دولار.
7. أدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 3.2 مليار دولار.
8. ذرة بقيمة 2.8 مليار دولار.
9. فول صويا بقيمة 2.4 مليار دولار.
10. سيارات ركوب بقيمة 1.6 مليار دولار.