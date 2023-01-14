شكرا لقرائتكم خبر عن 628.8 مليار جنيه مصروفات أنفقتها الموازنة العامة خلال 4 شهور.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.5 مليار جنيه بنسبة 7.1% ليحقق 129.2 مليار جنيه.
2- ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 4.5 مليار جنيه ليحقق 29.2 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على: الصيانة بنحو 0.7 مليار جنيه بنسبة 24.1% ليحقق 3.6 مليار جنيه، والاشتراكات بنحو 1.6 مليار جنيه ليحقق 1.6 مليار جنيه، والمطبوعات والنشر وحقوق النشر بنحو 1.6 مليار جنيه ليحقق 3 مليارات جنيه.
3- زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 10.4 مليار جنيه، بنسبة 13.1% ليصل إلى 89.5 مليار جنيه، بعد ارتفاع الإنفاق على: المخصص لمساهمة الخزانة في صناديق المعاشات نحو 47.7 مليار جنيه في ضوء التسويات بين الخزانة العامة للدولة وصناديق المعاشات، والمخصص لدعم السلع التموينية بنحو 4.9 مليار جنيه بنسبة 28.7% محققًا 22.1 مليار جنيه، والمخصص للإسكان محدود الدخل بنحو 0.8 مليار جنيه محققًا 1.2 مليار جنيه، والعلاج على نفقة الدولة بنحو 1.6 مليار جنيه محققًا 3.8 مليار جنيه.
4- ارتفاع الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 2.3 مليار جنيه بنسبة 4% ليحقق 59.5 مليار جنيه، عقب زيادة الإنفاق على: المخصص للأصول الثابتة بنحو 3.6% ليحقق 54.6 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على المباني السكنية وغير السكنية والتشييد والبناء، والمخصص للأصول غير المنتجة بنحو 2 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على شراء الأراضي ليسجل 3.2 مليار جنيه.
5- ارتفاع الإنفاق على أهم بنود الحماية الاجتماعية ليسجل 104.6 مليار جنيه، نتيجة زيادة الإنفاق على الصحة بنحو 2.8 مليار جنيه بنسبة 7.8% ليحقق 37.4 مليار جنيه، والإنفاق على التعليم بنحو 6.3 مليار جنيه بنسبة 10.3% ليحقق 67.2 مليار جنيه.