شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات الموازنة إلى 360.9 مليار جنيه خلال 4 شهور بزيادة 49.6 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة، إلى 360.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2022/2023، بقيمة 49.6 مليار جنيه بنسبة نمو 15.9% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، وتستحوذ الإيرادات الضريبية على نسبة 81.5% من إجمالي الإيرادات، ويعرض الخليج 365 أبرز إيرادات الموازنة خلال أول 4 شهور من العام المالي، بحسب التقرير الشهري، وهي:

1- 294.1 مليار جنيه إيرادات ضريبية بزيادة بقيمة 49 مليار جنيه بنسبة نمو 20% عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

2- 66.8 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية تمثل نسبة 18.5% من إجمالي الإيرادات.

3- 22 مليار جنيه إيرادات من عوائد الملكية بنسبة نمو 38%.

4- 13.3 مليار جنيه عوائد محصلة من هيئة قناة السويس بنسبة نمو 38.3%.

5- مليار جنيه عوائد محصلة من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة نمو 33.6%.

6- 87.9 مليون جنيه منح حصلت عليها الموازنة خلال أول 4 شهور من العام المالي.

7- 24.2 مليار جنيه حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة نمو 22.8%.

وكانت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 15.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.17% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.05% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

جاء النمو بفضل ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 15.9% خلال أول 4 شهور من العام المالي الجاري ليصل إلى 360.9 مليار جنيه، رغم ارتفاع المصرفات بنحو 18.5% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي، ونجحت الموازنة في تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.