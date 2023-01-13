شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرقابة المالية يوافق على تأسيس شركتين للاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 82، و83 لسنة 2023، بشأن الموافقة على تأسيس شركتي فليند القابضة للاستثمارات المالية، وأيه كابيتال القابضة (المنقسمة) من شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) (القاسمة)، بموجب قرار اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار، ومشروع التقسيم التفصيلي للشركة، وتقرير مراقب الحسابات عليه باتباع أسلوب التقسيم الأفقي عن طريق تقسم أصول والتزامات، وحقوق الملكية بالقيمة الدفترية، طبقًا للقوائم المالية عن المركز المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2022 للشركة القاسمة، خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

كما أصدر الدكتور فريد، قرارًا رقم 85 لسنة 2023، بشأن الموافقة على قيد البنك التجاري الدولي مصر بسجل الشركات والجهات الراغبة في أن تكون طرفًا مستقل لإصدار الصكوك، لدى الهيئة تحت رقم 2 ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة البنك المركزي المصري، إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 120 لسنة 2020، بشأن ضوابط قيد وتجديد وشطب الطرف المستقبل لمتابعة إصدار الصكوك لدى الهيئة.

وفي نفس السياق، وافق الدكتور محمد فريد، على منح الترخيص لشركة جولد تريد لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار؛ لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار إعمالًا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا لهما.

يذكر أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى سبتمبر عام 2022 بلغت 2392 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 216.6 مليار جنيه، مقارنة بـ2454 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 140 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضى، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 2.5%، ونموًا فى قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 54.7%.