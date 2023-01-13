شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 42.8 مليار دولار صادرات مصرية فى أول 10 شهور من عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 1. إسبانيا بقيمة 3.1 مليار دولار.
2. تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار.
3. إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار.
4. أمريكا بقيمة 2 مليار دولار.
5. السعودية بقيمة 2 مليار دولار.
6. هولندا بقيمة 1.7 مليار دولار.
7. كوريا الجنوبية بقيمة 1.7 مليار دولار.
8. فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.
9. الصين بقيمة 1.6 مليار دولار.
10. الإمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.
أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022
1. الغاز الطبيعي المسال بقيمة 7.9 مليار دولار.
2. أسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار.
3. البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار.
4. منتجات البترول بقيمة 2.6 مليار دولار.
5. الملابس الجاهزة بقيمة 2.1 مليار دولار.
6. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.6 مليار دولار.
7. فواكه طازجة بقيمة 1.4 مليار دولار.
8. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 818.1 مليون دولار.
9. بطاطس بقيمة 370.6 مليون دولار.
10. سجاد وكليم بقيمة 342.7 مليون دولار.