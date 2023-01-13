شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 42.8 مليار دولار صادرات مصرية فى أول 10 شهور من عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 42.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 23.3%.

أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 1. إسبانيا بقيمة 3.1 مليار دولار.

2. تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار.

3. إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار.

4. أمريكا بقيمة 2 مليار دولار.

5. السعودية بقيمة 2 مليار دولار.

6. هولندا بقيمة 1.7 مليار دولار.

7. كوريا الجنوبية بقيمة 1.7 مليار دولار.

8. فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.

9. الصين بقيمة 1.6 مليار دولار.

10. الإمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.



أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 1. الغاز الطبيعي المسال بقيمة 7.9 مليار دولار. 2. أسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار.

3. البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار.

4. منتجات البترول بقيمة 2.6 مليار دولار.

5. الملابس الجاهزة بقيمة 2.1 مليار دولار.

6. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.6 مليار دولار.

7. فواكه طازجة بقيمة 1.4 مليار دولار.

8. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 818.1 مليون دولار.

9. بطاطس بقيمة 370.6 مليون دولار.

10. سجاد وكليم بقيمة 342.7 مليون دولار.