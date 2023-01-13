بعد طرح شهادة الـ25%.. بنكا مصر والأهلي يرفعان الفائدة على حسابات التوفير

الشارقة - اميمة ياسر - رفع بنك مصر سعر الفائدة بنسبة 2.25% على حساب التوفير العادي بداية من الأسبوع الجاري، بعد أيام من طرح شهادة مرتقعة العائد بنسبة 25%.

وكان البنك الأهلي، قد قرر الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة 2% على حسابات التوفير والودائع لديه، بعد طرح شهادة الـ25%.

وفي وقت سابق، أعلن بنكا الأهلي ومصر، عن طرح شهادة ادخار جديدة لآجل عام، بعائد 25 بالمئة يصرف في نهاية المدة، أو 22.5 بالمئة يصرف شهريا.

وتعتبر هذه العوائد على شهادات الادخار هي الأعلى في تاريخ مصر، وتأتي في ظل موجة تضخم مرتفعة، وانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5 بالمئة في أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وفي ديسمبر الماضي رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة، من أجل كبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات.