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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد التقى في مقر الصندوق وزير المناجم والطاقة والمياه في جمهورية مالي الأمين سيدو تراوري، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء مناقشة المشروعات التنموية القائمة والجاري تنفيذها والتي يمولها الصندوق في مالي، وبحث الفرص الحيوية الممكنة التي تعزز التعاون الإنمائي بين الجانبين. يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدم 16 قرضا تنمويا في جمهورية مالي لتمويل 15 مشروعا إنمائيا في قطاعات الزراعة والمياه والنقل والبنية التحتية، إضافة لإدارته 4 منح مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية للجمهورية، وتأتي تلك المشروعات والبرامج في قطاعات حيوية مختلفة، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في مالي، وصولا إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي. يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدم 16 قرضا تنمويا في جمهورية مالي لتمويل 15 مشروعا إنمائيا في قطاعات الزراعة والمياه والنقل والبنية التحتية، إضافة لإدارته 4 منح مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية للجمهورية، وتأتي تلك المشروعات والبرامج في قطاعات حيوية مختلفة، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في مالي، وصولا إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي.

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