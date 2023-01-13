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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الشمالي، انتهت من تنفيذ مشروع بيئي في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف بتكلفة تزيد على 79.8 مليون ريال، والذي يهدف إلى رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالمنطقة.

وأوضحت الشركة أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط رئيسة وشبكات صرف صحي بطول إجمالي يتجاوز 52 ألف متر طولي، بالإضافة إلى تنفيذ محطة رفع بطاقة استيعابية تبلغ 104 آلاف م3 يوميا.

وبينت الشركة أن المشروع سيخدم أحياء: السليمانية - الفاروق - الفياض - الزايد ، إضافة إلى استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي القائمة في أحياء: المعاقلة - المطر - السوق - الرحمانية. وأشارت إلى الشركة أن هذه المشروع يهدف إلى زيادة نسب التغطية، ورفع الضرر البيئي، داعية عملاءها في أحياء: (السليمانية - الفاروق - الفياض - الزايد) للتقدم لطلب الخدمة من خلال قنواتها الرقمية.