مؤتمر التعدين يتناول قوة الهيدروجين واستخدام الطاقة الخضراء في الصناعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناول مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية ضمن فعالياته في يومه الثاني قوة الهيدروجين والمعادن الخضراء، وأهمية استخدام الطاقة النظيفة.

وأشار المشاركون إلى ما قدمته المملكة من محفزات وممكنات لتسهيل عملية التعدين وفقا لرؤية المملكة 2030، مع الاهتمام بالمبادرات طويلة المدى بدءا من إنتاج الهيدروجين في نيوم وبرامج وفعاليات الطاقة وتصنيع السيارات الكهربائية للوصول إلى المستهدفات الرئيسة لتحقيق نسبة 50% من مصادر الطاقة ولتكون مصادر الطاقة من وسائل الطاقة المتجددة.

وشارك في جلسة «المنطقة كقوة للهيدروجين والمعادن الخضراء.. ودمج الطاقات البديلة والمتجددة في سلسلة القيمة» كل من الرئيس التنفيذي لبرنامج الصناعة الوطنية سليمان المزروع، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيور ليثيوم إميلي بودوين، وأستاذ الاقتصاد والأعمال، رئيس مؤسسة كولتر لاقتصاديات المعادن رودريك جي ايغيرت، ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديمتريف (افتراضيا).

وأكد المشاركون خلال الجلسة على العمل معا للاكتشاف والاستكشاف، وتخطيط رأس المال البشري، والبحث والتطوير، والتكامل عبر الصناعات للوصول إلى الانبعاثات الصفرية بحلول 2060، وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الحراك.

وأكدوا أن الشركات تسعى في أعمالها إلى اختيار الأماكن المناسبة والمهيأة ذات تكاليف مناسبة، منوهين بتجربة المملكة في سعيها أن تكون خضراء في العديد من الصناعات.