«مدن» وجهة 1561 مستثمرا في الصناعات التحويلية لقطاع التعدين

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وأوضحت «مدن» خلال مشاركتها في مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية بالرياض، أن عدد المصانع التحويلية المساهمة في التعدين ارتفع إلى 1561 مصنعاً في 2022، مشيرة إلى أنه بفضل المنظومة الخدمية المتطورة، والمقومات التشغيلية والإجرائية المحفزة، نجحت في إضافة 271 مصنعا جديدا إلى قطاع الصناعات التعدينية بالمدن الصناعية، والإسهام لجعل الصناعة رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني بالوصول إلى نسبة 33% من إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي لـ2030.وذكرت الهيئة أن الصناعات التحويلية المساهمة في قطاع التعدين بالمدن الصناعية التابعة لـ«مدن» موزعة جغرافيا، بحيث تسهم في دعم التنمية المستدامة بالمناطق والقطاعات الواعدة، واستغلال المزايا النسبية والاستثمارية التي تتميز بها جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن القطاع الغربي يحتل صدارة المدن الصناعية باحتضانه 632 مصنعا، يليه القطاع الأوسط بعدد 524 مصنعا، ثم في الترتيب الثالث يحل القطاع الشرقي بإجمالي 405 مصانع.
وأكدت «مدن» أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام تصدرت قائمة الأكثر عدداً بإجمالي 247 مصنعا، ثم في المرتبة الثانية المدينة الصناعية الثالثة بجدة بعدد 215 مصنعا، تليها المدينة الصناعية الأولى بجدة بإجمالي 176 مصنعا للصناعات التحويلية المساهمة في قطاع التعدين.
وتتولى «مدن» منذ2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، وتشرف حاليا على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة، تضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية، وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص، وتمكين دور المرأة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
قطاع التعدين بالمدن الصناعية التابعة لـ«مدن»:
- القطاع الغربي 632 مصنعا
- القطاع الأوسط 524 مصنعا
- القطاع الشرقي 405 مصانع
الصناعات التحويلية المساهمة في قطاع التعدين:
- المدينة الصناعية الثانية بالدمام 247 مصنعا
- المدينة الصناعية الثالثة بجدة 215 مصنعا
- المدينة الصناعية الأولى بجدة 176 مصنعا
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