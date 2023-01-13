31 ألف جولة لمكافحة التستر التجاري في قطاعات البيئة والمياه والزراعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة 31 ألف جولة ميدانية رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ، وكافة المنشآت التابعة للوزارة، شملت جميع مناطق المملكة؛ لمكافحة التستر التجاري، ورصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات نفذها171 من مأموري الضبط والمراقبين خلال الفترة من (20 فبراير 2022 - 8 يناير 2023)، على مدن ومحافظات المملكة المختلفة شملت: منافذ بيع الخضار والفواكه، والأغنام والأعلاف، واللحوم والأسماك، والمؤسسات الزراعية، والصيدليات البيطرية، ومخالفي نظام المياه (مقاولي حفر الآبار)، والمنشآت التابعة للوزارة كافة، مؤكدة ضبط عدد من المخالفين للأنظمة، وتمت إحالتهم للجهة ذات العلاقة بوزارة التجارة؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن منطقة المدينة المنورة تصدرت إجمالي عدد الجولات بـ 4706 جولات ميدانية، تلتها منطقة عسير بتنفيذ 4685 جولة، و4606 جولات في منطقة مكة المكرمة، و4140 جولة في الرياض، و3975 جولة في جازان، و1915 جولة في المنطقة الشرقية، بينما تم تنفيذ 1437 جولة في منطقة القصيم، و1260 جولة في حائل، و1349 جولة في الباحة، و939 جولة في تبوك، إضافة إلى 915 جولة في نجران، و583 جولة بالحدود الشمالية، و496 جولة بمنطقة الجوف.

وبينت الوزارة أن الفروع والمكاتب التابعة لها في مناطق المملكة كافة تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية بصورة مستمرة؛ لتعزيز الدور الحيوي في الرقابة على الأنشطة التي تشرف عليها الوزارة، والإشراف على عدد من الأنشطة، منها أسواق النفع العام مثل: الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ وغيرها؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنظيم الأنشطة التابعة للوزارة وفروعها بكافة مناطق المملكة.

جولات لمكافحة التستر:







31,604 جولات ميدانية



مشاركة 171 مأمور ضبط



الفترة 20 فبراير 2022 - 8 يناير 2023



شملت:

منافذ بيع الخضار والفواكه، والأغنام والأعلاف، واللحوم والأسماك، والمؤسسات الزراعية، والصيدليات البيطرية، ومقاولي حفر الآبار.

الجولات بحسب المناطق: