شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إعداد الدراجات النارية المرخصة خلال ديسمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين عن اجمالي اعداد الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية خلال شهر ديسمبر 2022 ، وتم ترخيصها 12018 من بينها 1548موديل 2020 و3719 موديل 2021و5912دراجة موديل 2022 و 830دراجه نارية موديل 2023.

ومقارنة باعداد الدراجات النارية الإجمالية الصادر لها وثائق تأمينية خلال شهر نوفمبر 2022.

نجد اعداد الدرجات النارية التى تم ترخيصها بلغت حوالي 14172 من بينها 1718موديل 2020 و4539موديل 2021و7437دراجة موديل 2022 و 478 دراجه نارية موديل 2023.