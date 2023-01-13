شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 12-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 12-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء إيجي إكس 70، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.020 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: عبر المحيطات للسياحة، والمالية والصناعية المصرية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء إيجي إكس 70، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.020 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 580.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.72%، والعرب على 7.5%، واستحوذت المؤسسات على 38.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.2 مليون جنيه، 33.9 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.1 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 56.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2759 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 19086 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6406 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.

وصعدت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 270 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 39 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 7613 سهم، 600 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، وبي انفستمنتس القابضة عدد 1120 سهم، 116.5 ألف سهم، 154 ألف سهم، 57.7 ألف سهم، 110 سهم، 1000 سهم، 493.4 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 130 ألف سهم، 8650 سهم، 469.2 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والدولية للمحاصيل الزراعية، ودايس للملابس الجاهزة، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 786 سهم، 5 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 149 ألف سهم، 15825 سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركات المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى عدد 233.5 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.11% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 1.171 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.46%، وشراء الثالثة 4.5 مليون سهم.

بنك قطر الوطني الأهلي

أعلن بنك قطر الوطني الأهلي، نتائج الأعمال عن عام 2022، وبلغ مجموعة الميزانية في نهاية ديسمبر عام 2022 نحو 483.28 مليار جنيه مقابل نحو 359.569 مليار جنيه في نهاية ديسمبر عام 2021، بزيادة قدرها 43%، وبلغ صافي الربح 10.35 مليار جنيه مقابل 7.627 مليار جنيه بزيادة قدرها 36%.