شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 12-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 12-1-2023.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: عبر المحيطات للسياحة، والمالية والصناعية المصرية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء إيجي إكس 70، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.020 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 580.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.72%، والعرب على 7.5%، واستحوذت المؤسسات على 38.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.2 مليون جنيه، 33.9 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.1 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 56.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2759 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 19086 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6406 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.

وصعدت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 46.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.83%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 10.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.63%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 9.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.83%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.765 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 21.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.93%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.039 دولار بنسبة تراجع بلغت 18.75%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 5.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.99%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.58%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 28.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 2.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.72%.