شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة حسن علام القابضة بقيمة 287.1 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة حسن علام القابضة بحجم تداول 20.7 مليون سهم بقيمة 287.1 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقتين على شركتي ويليس تاورز واتسون ري مصر-وسيط تأمين بحجم تداول 20 ألف سهم بقيمة 134.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 3 عمليات.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 42 مليون سهم بقيمة 459.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 33 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء إيجي إكس 70، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.020 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 580.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.72%، والعرب على 7.5%، واستحوذت المؤسسات على 38.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.2 مليون جنيه، 33.9 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.1 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 56.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2759 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 19086 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6406 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.