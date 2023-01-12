بعد قفزة الدولار.. ارتفاع أسعار الحديد 2500 جنيه في الطن

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، عن رفع شركات حديد عز والسويس للصلب وحديد المصريين، سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بقيمة تتراوح بين 2500 جنيه و2553 جنيها بالأسواق، وذلك بعد قفزة سعر الدولار خلال الفترة الحالية.

وقال الزيني، في تصريحات لموقع "مصراوي"، ارتفع سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة السويس للصلب اليوم إلى 25850 جنيهًا مقابل 23350 جنيهًا، كما صعد سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة حديد المصريين إلى 25850 جنيهًا مقابل 23350 جنيهًا، شهر ديسمبر الماضي.

ويصل متوسط سعر طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية 27 ألف جنيه، بينما متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة بين 28 ألف جنيه و28500 جنيه.