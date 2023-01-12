بعد وصوله لـ32 جنيها.. الدولار يتراجع في نهاية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار الدولار، في نهاية تعاملات، الخميس، 12 يناير 2023، مقابل الجنيه في البنوك، بقيمة 1.5 جنيه للشراء والبيع.

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي، أعلى سعر للشراء والبيع، بواقع: 30.66 جنيه، و31.70 جنيه على الترتيب.

وشهد سعر الدولار ارتفاعا إلى حدود 32 جنيهًا في مستويات تاريخية، ثم عاد للهبوط مرة أخرى عند مستوى 29 جنيهًا بحلول نهاية التعاملات، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وفيما يلي أسعار الدولار، في نهاية تعاملات الخميس:

البنك الأهلي المصري 29.50 جنيه للشراء، و29.55 جنيها للبيع، بتراجع 25 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 29.50 جنيه للشراء، و29.55 جنيها للبيع، بتراجع 25 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 29.55 جنيها للشراء، و29.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 29.50 جنيه للشراء، و29.55 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 29.50 جنيه للشراء، و29.60 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 29.50 جنيه للشراء، و29.60 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول:30.60 جنيه للشراء، و30.70 جنيه للبيع، بتراجع 1.45 جنيه للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.66 جنيه للشراء بتراجع 1.14 جنيه، 31.70 جنيه للبيع بتراجع 1.20 جنيه.

بنك البركة: 29.50 جنيه للشراء، و29.60 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.30 جنيها للشراء، و30.40 جنيه للبيع، بتراجع 1.5 جنيه للشراء والبيع.