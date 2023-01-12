شكرا لقرائتكم خبر عن "بوابات وتذاكر إلكترونية".. أبرز مظاهر تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة السياحة والآثار على تطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين في المواقع الأثرية والمتاحف.

شملت الأعمال توفير أجهزة تأمينية وتطوير مراكز الزوار، وتوفير دورات مياه ولوحات إرشادية واستفسارية ومطويات ولوحات برايل وشاشات تليفزيون وأفلام ومظلات ومقاعد للزائرين ومسارات الإتاحة لذوي الهمم وسلات فصل قمامة ثلاثية، علاوة على تنفيذ بعض أعمال تطوير الإضاءة الجمالية التخصصية بالمواقع والمتاحف الأكثر ارتياداً مثل المتحف المصري بالتحرير ومعابد الكرنك وعدد من المواقع الأثرية في أسوان وأبو سمبل ومعبد دندرة.

في فبراير 2022 تم الانتهاء أعمال المرحلة الأولى من توفير خدمات الزائرين لعدد (10) موقع أثري وعدد (2) متحف بأسوان بتمويل من الرعاية التجارية لشركة INERTIA (معابد أبوسمبل – معابد فيلة – معبد كوم امبو – المسلة الناقصة – معبد كلابشة – معبد إدفو – جبل السلسلة – جزيرة سهيل – معابد عمدا – معابد السبوع – متحف التمساح – متحف النوبة، كما تم تشغيل عدد (20) سيارة كهربائية بوادي الملوك والدير البحري وعدد (3) سيارة كهربائية بمعابد أبو سمبل ضمن شراكات تقديم وتشغيل الخدمات لشركة 360.

وفي مايو الماضي تم الانتهاء أعمال المرحلة الثانية من توفير خدمات الزائرين لعدد (10) موقع أثري وعدد (2) متحف بأسوان بتمويل من الرعاية التجارية لشركة INERTIA (معابد أبوسمبل – معابد فيلة – معبد كوم امبو – المسلة الناقصة – معبد كلابشة – معبد إدفو – جبل السلسلة – جزيرة سهيل – معابد عمدا – معابد السبوع – متحف التمساح – متحف النوبة.

وفي يونيو تم توفير التذاكر الإلكترونية بقلعة قايتباي وعمود السواري وكوم الشقافة بالاسكندرية بالتعاون مع E-Finance، وتوفير خدمات الزائرين بمتحف السويس، وتركيب البوابات الإلكترونية وتنفيذ منظومة التذاكر الإلكترونية في عدد (22) موقع أثري ومتحف بالتعاون مع E-Finance وهم (قلعة قايتباي – عمود السواري – كوم الشقافة – اهرامات الجيزة – المتحف المصري – المتحف القبطي – المتحف القومي للحضارة المصرية – قلعة صلاح الدين – متحف الاسلامي – معابد الكرنك – معبد الاقصر – متحف التحنيط – متحف الاقصر – وادي الملوك – الدير البحري – وادي الملكات – معابد ابو سمبل – معابد فيلة – معبد كوم امبو – معبد إدفو – متحف النوبة – المسلة الناقصة بأسوان).

وفي سبتمبر بدء التشغيل التجريبي لبوابات مركز الزوار على طريق الفيوم، ومطعم خوفو، والجولات الداخلية بالمنطقة للمجموعات والأفراد، وتشغيل مجموعة من الحافلات والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، و7 محطات رئيسية للزيارة مُزَودة بخدمات متكاملة للزائرين وساحة انتظار للسيارات والحافلات، في إطار بروتوكول التعاون المُوقَّع بن المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات لتطوير وتشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.

وفي أكتوبر الماضي تم افتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بمتحف جاير آندرسون (الكريتلية)، بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وتم الانتهاء من تطوير خدمات الزائرين بمعبد بن عزرا وحصن بابليون تمهيداً للافتتاح، وتم توفير وتركيب اللوحات المعلوماتية لقصر محمد علي بشبرا.

كما تم تشغيل كافيتيريا ومنفذ كنوز معابد الكرنك وكافيتيريا ورفع كفاءة دوورات مياه معابد أبو سمبل ضمن شراكات تقديم وتشغيل الخدمات لشركة كنوز، وتوفير اللوحات الإرشادية والمعلوماتية بمنطقة آثار أبو مينا بالتعاون مع اليونسكو وجاري العمل لاستكمال باقي خدمات الزائرين.

وتم الانتهاء أعمال المرحلة الثالثة من توفير خدمات الزائرين لعدد (10) موقع أثري وعدد (2) متحف بأسوان بتمويل من الرعاية التجارية لشركة INERTIA (معابد أبوسمبل – معابد فيلة – معبد كوم امبو – المسلة الناقصة – معبد كلابشة – معبد إدفو – جبل السلسلة – جزيرة سهيل – معابد عمدا – معابد السبوع – متحف التمساح – متحف النوبة.

وتم رفع كفاءة مركز زوار معابد أبوسمبل وتوفير مواد تفسيرية شارحة ومقاعد، وتوفير وتركيب عدد (63) لوحة أساسية لعدد (12) موقع أثري وعدد (2) متحف بالاقصر وقنا (معابد الكرنك – معبد الاقصر – طريق الكباش – الدير البحري – وادي الملوك – وادي الملكات – دير المدينة – معبد هابو – مجمع التذاكر المركزية بالبر الغربي – متحف الاقصر – متحف التحنيط – معبد دندرة – معبد إسنا – وكالة الجداوي).

وفي نوفمبر تم الانتهاء من مراجعة وتدقيق وتنفيذ وتركيب عدد (34) لوحة إرشادية وتفسيرية لبيت كارتر بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكي ARCE، كما تم توفير وتركيب عدد (32) أجهزة تجديد الهواء بمعبدي رمسيس الثاني ونفرتاري بأبو سمبل. والانتهاء من إعداد وتجهيز مسار سياحي جديد لزائري منطقة آثار الدرب الأحمر من المصرين والسائحين في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أغاخان للخدمات الثقافي.

وفي ديسمبر تم رفع كفاءة التكييفات والإضاءة بمعبد كوم امبو ومتحف التمساح بأسوان، وتوفير وتركيب اللوحات المعلوماتية بمتحف السويس القومي.