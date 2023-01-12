شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن أمام الجنيه فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 30.25 جنيها للشراء و30.30 جنيها للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 29.75 جنيها للشراء 29.85 جنيها للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 29.65 للشراء و29.74 جنيها للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار اليوم فى البنوك كالتالى: سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى29.65 جنيها للشراء.

29.74 جنيها للبيع.





سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى30.25 جنيها للشراء.

30.30 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى بنك قناة السويس29.75 جنيها للشراء.

29.85 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى بنك البركة30 جنيها للشراء.

30.10 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"30.14 جنيها للشراء.

30.24 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر30.15 جنيها للشراء.

30.20 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية30.10 جنيها للشراء.

30.20 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى30.30 جنيها للشراء.

30.40 جنيها للبيع.