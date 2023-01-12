شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف: الإفراج عن أغذية ومواد خام ومستلزمات إنتاج بـ613 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الوزراء انه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقد تم الافراج عن سلع لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1,5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، أو من خارجه، ليتجاوز إجمالي ما تم الافراج عنه من أول ديسمبر 8,5 مليار دولار.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد شكل لجنة من معالى الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة جيهان صالح المستشار الإقتصادى لرئيس الوزراء، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والتي تقوم يوميا بحصر رصيد السلع الاستراتيجية ورصيد المصانع الغذائية من المواد الخام لاقتراح أولويات الافراجات والعرض على دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى يتواصل يوميا مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزى لتعجيل تنفيذ تلك الأولويات حتى يتم الإفراج تباعا عن كل المتأخرات بالموانئ في الفترة القصيرة القادمة.
وأكد أن اثار تلك الافراجات قد بدأت تظهر في الأسواق حتى قبل وصول السلع، حيث قام القلة من ضعاف النفوس الذين قاموا بحجب السلع على امل ندرتها بهدف رفع سعرها، بالتخلص منها قبل انخفاض أسعارها مما تسبب في وفرة فورية، ستتزايد مع تدفق السلع المفرج عنها الى الأسواق.