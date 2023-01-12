شكرا لقرائتكم خبر عن 21.1 % ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى شهر أكتوبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الخميس النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجيـــة أكتوبر 2022 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميـــزان التجــارى 3.58 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 2.95 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 21.1٪.

ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمـة الصادرات بنسبـة 9.4٪ حيـث بلغـت 3.77 مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2022 مقابــل 4.16 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهـمها (منتجات البترول بنسبة 25.6٪، اسمـــدة بنسبة 39.8٪، البترول الخام بنسبــة 45.4 %، لـدائن باشكالهـا الاوليــه بنسبة 1.0 ٪) .

وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 14.4٪، ملابس جاهزة بنسبـة 19.7 ٪، عجـــــائن ومحضرات غذائيه متنوعه بنسبة 20.6 ٪، فواكه طازجه بنسبة 71.7 ٪).

وارتفعت قيمــة الــواردات بنسبــة 3.3٪ حيـث بلغـــت 7.35 مليــار دولار خــــلال شهــر أكتوبر 2022 مقابـــل 7.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبــة 104.6%، قمح بنسبــه 96.0%، لدائن باشكالها الاولية بنسبة6.9 % ، بترول خام بنسبة 90.1 ٪).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: ( ادوية ومحضرات صيدله بنسبـة 20.4 ٪، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبـة 2.2٪، مواد اوليه من حديد او صلب بنسبة 27.0 %، نحاس ومصنوعاته بنسبة 48.1 %).