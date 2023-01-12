شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولاراليوم الخميس 12-1-2023 أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 29.95 للشراء و30 جنيها للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 29.75 جنيه للشراء 29.85 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 29.65 للشراء و29.74 جنيها للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار اليوم فى البنوك كالتالى: سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى29.65 جنيها للشراء.

29.74 جنيها للبيع.





سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى29.95 جنيها للشراء.

30 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى بنك قناة السويس29.75 جنيها للشراء.

29.85 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى بنك البركة29.65 جنيها للشراء.

29.75 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"29.80 جنيها للشراء.

29.90 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر29.75 جنيها للشراء.

29.80 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية29.75 جنيها للشراء.

29.85 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى30 جنيها للشراء.

30.10 جنيها للبيع.