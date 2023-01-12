شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "فينترسال دِيا" تكتشف بئراً للغاز فى منطقة التنقيب شرق دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكَّنت شركة "فينترسال دِيا" الالمانية من العثور على الغاز في منطقة التنقيب بشرق دمنهور في منطقة دلتا النيل البرية.

وأشار بيان للشركة، أن الأطراف المكلَّفة بالتنقيب في هذه المنطقة؛ المشغِّل "فينترسال دِيا" (40%) وشريكتاها "كيرون إنرجي" Cheiron Energy (40%) ،"آي إن إيه" INA (20%) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ستقوم بتقييم الاكتشاف ليكون بمثابة خط ربط مع البنية التحتية القريبة في دسوق.

وتقوم شركة دسوق للبترول (ديسوكو) بتشغيل مشروع غاز دسوق؛ وهي مشروع مشترك بين فينترسال دِيا والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وفي هذا السياق، قال جورج بريسر، نائب أول للرئيس- المسؤول عن الاستكشاف العالمي في شركة فينترسال دِيا: "يُعَدُّ هذا الاكتشاف نجاحاً جديداً في إحدى مناطق الاستكشاف الرئيسية لدينا وبفضل قرب منطقة شرق دمنهور من البنية التحتية للإنتاج لدينا، سيكون بمقدورنا تطوير الاكتشافات التجارية بسرعة وتوفير موارد غاز إضافية".

ومن جهته، أكد سامح صبري، نائب أول للرئيس ومدير عام فينترسال دِيا مصر، أن: "فينترسال دِيا تتطلّع إلى النموّ في مصر، ويشكّل الاكتشاف الجديد مؤشراً إيجابياً على هذا الصعيد. وفي الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى موارد طاقة إضافية عند كلّ من مصر والدول الإقليمية والعالم؛ فإن فينترسال دِيا تبذل قصارى جهدها لتوفير كميات جديدة أخرى من هذه الموارد".

يُشار إلى أن فينترسال دِيا بدأت التنقيب في شرق دمنهور في نوفمبر 2021. ويُعتبَر الاكتشاف الجديد ثاني بئر استكشافية في هذا الترخيص. تقع البئر ED-2X على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات شمال حقل دسوق الحالي. وقد اعترض البئر خزاناً غازياً سماكته 43 متراً، حيث يلامس الغاز سطح الماء عند ارتفاع 2627 متراً. في المقابل، تمَّ تنفيذ برنامج شامل ومناسب بغية الحصول على البيانات الخاصة بالبئر، كما تمَّ اختبار كمية الإنتاج من هذا الاكتشاف، إذ بلغت في ذروتها 15 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.