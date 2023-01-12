شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. عيار 18 يسجل 1586 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ننشر أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الخميس 12 يناير 2023 حيث يسجل جرام الذهب من العيار الرئيسي 21 ما قيمته 1850 جنيها للجرام في تداولات اليوم وسط تحرك ملحوظ في سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1586 جنيها.

عيار 21 سجل 1850 جنيها.

وعيار 24 سجل 2114 جنيها.

والجنيه الذهب 14800 جنيه.

شهدت أسعار الذهب ارتفاع ملحوظ منذ بداية 2023 محليا و عالميا، فى ظل الأوضاع الحالية الاقتصادية و الجيوسياسية حيث يعتبر الذهب ملاذ أمن للمستثمرين وأداه تحوط جيدة ، كما تأثر سوق الذهب بطرح شهادة ذات عائد 25% وشاهدنا تراجع سعر الذهب من 1820 إلي 1740 جنيها.

وقالت gold Bullion، إن البنوك المركزية اشترت ذهب بكميات قياسية فى الربع الثالث من 2022 و جاء أداء الذهب فى 2022 على النحو التالى عالميا حقق خسائر قدرت ب 0.3% على الرغم من الخسائر إلان أن الذهب عالميا استطاع فى أخر ثلاث شهور تداول ابتلاع خسائر 5 شهور كاملة من العام الماضى و محلياً حقق مكاسب قدرت ب 108% خلال 2022

وأشارت جولد بيليون إلي أنه من المتوقع أن يستمر الفيدرالى الأمريكى فى السياسة التشددية برفع الفائدة وهو العائق الوحيد أمام الذهب فى تحقيق مكاسب والاستفادة من الأوضاع الراهنة ولكن إلى متى سيستمر فى رفع الفائدة! ومتى سيصل إلى مستهدفة من التضخم إذا سيكون أداء الذهب مرهون بعض الشئ من حيث تحرك الفيدرالى الأمريكى الفترة القادمة. كنا قد نشهد ضعف في أداء الذهب وقد نجد أسعارا منخفضة لو لم تكن هناك تطورات جيوسياسية.

على الجانب الأخر محليا فبعد عمليات جنى أرباح تراجعت أسعار الذهب فى الشهور الأخيره من 2022 لمستوى 1550 جنيها لتتراجع بما يقارب 300 ل 350 من القمة المحققة ولكن سرعان ما عاودت الإرتفاع قرب أعلى سعر لها متأثرة بسعر الأونصة عالمياً وارتفاع سعر الصرف الرسمى بالبنوك لتقترب من سعر الصرف بالسوق الموازاى.