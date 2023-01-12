صندوق الاستثمارات ومعادن يؤسسان شركة للاستثمار في أصول التعدين دوليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» 5 اتفاقيات لتأسيس شركات للاستكشاف والاستثمار في الأصول التعدينية، إحداها مع صندوق الاستثمارات العامة.

وأفادت «معادن» في بيان على «تداول السعودية»، أنها وقعت اتفاقية مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة، لتأسيس شركة تهدف إلى الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي لتأمين المعادن الاستراتيجية.

وبموجب أحكام الاتفاقية، ستكون ملكية «معادن» في الشركة51%، فيما ستكون ملكية الصندوق 49%. وسيبلغ رأس مال الشركة الأولي المدفوع 187.5 مليون ريال.

وأشارت «معادن» إلى أنها ستدفع حصتها في الشركة البالغة 95.625 مليون ريال من مواردها الخاصة.

واتفقت كل من «معادن» والصندوق على أنه عند تطور أعمال الشركة وحاجتها إلى تمويل إضافي، فسيلتزم الطرفان بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى 11.95 مليار ريال، وعليه، فسيكون الحد الأقصى لاستثمار «معادن» في الشركة 6.095 مليار ريال، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك مستقبلا. ويعتبر الصندوق طرفا ذا علاقة كونه أكبر مساهم في «معادن» حيث يملك 67.18% من أسهم «معادن».

ووفق استراتيجية الشركة ستستثمر مبدئيا في قطاعات خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم كشريك غير مشغل يمتلك حصص أقلية. وسيسهم ذلك في ضمان أمن إمدادات المعادن المحلية ووضع المملكة كشريك رئيس في سلسلة التوريد العالمية. ومن المتوقع أن يكون للشركة تأثير مالي إيجابي على «معادن» على المدى الطويل. وأشارت «معادن» إلى أنها ستعلن عن التطورات الجوهرية في هذا الشأن في مرحلة لاحقة.

حصة في «إيفانهو»

ووقعت»معادن»، اتفاقية البنود الرئيسة مع شركة إيفانهو إليكتريك إنكك «إيفانهو»، المدرجة في بورصتي تورنتو ونيويورك، للاستحواذ على نحو 10.208 ملايين سهم تمثل 9.9% من الأسهم العادية لـ»إيفانهو» لقاء مبلغ إجمالي 474 مليون ريال (126.4 مليون دولار)، بسعر 46.43 ريال (12.38 دولار) للسهم الواحد عند استكمال الصفقة والمتوقع استكمالها في نهاية الربع الأول من العام 2023.

وسيتم تمويل الصفقة من موارد «معادن» الخاصة، وسيتم تأسيس شركة في السعودية مملوكة لـ»معادن» بنسبة 50% وإيفانهو بنسبة 50% وذلك لغرض الاستكشاف وتطوير مشاريع التعدين في المملكة. وبناء على اتفاقية البنود الرئيسة، سيتم استخدام العائد من الاستحواذ المدفوع من قبل «معادن» للاستثمار في رأس المال التشغيلي والاستخدام العام لإيفانهو ولشراء وحدات التايفون (Typhoon) وللاستثمار في استكشاف المعادن في المملكة وذلك داخل الأراضي التي سيتم إتاحتها من قبل شركة «معادن» لهذا الغرض.

وسيوفر المشروع المشترك بين شركة «معادن» وإيفانهو إمكانية استخدام تقنية التايفون (Typhoon) التي تقوم بعمليات مسح جيوفيزيائية وذلك من خلال استخدام أجهزة إرسال عالية الطاقة للكشف عن احتمالية وجود معادن كبريتية تحتوي على النحاس والنيكل والذهب والفضة.

شراكة مع باريك

وأعلنت «معادن» عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة باريك للذهب تي 7 المحدودة التابعة لشركة باريك للذهب «باريك» لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، لتكون ملكيتها بنسبة 50% لـ»معادن» وبنسبة 50% لـ»باريك» وذلك بهدف تسريع عملية استكشاف الموارد بما يتماشى مع استراتيجية العمل في منطقة أم الدمار.

وستسهم «معادن» مبدئيا بما مجموعه 7.6 ملايين دولار (28.5 مليون ريال) من مواردها الذاتية في أعمال الاستكشاف. وسيكون المقر الرئيس للشركة الجديدة في السعودية.

وكذلك وقعت «معادن» اتفاقية شراكة مع شركة باريك للذهب (سنغافورة) المحدودة التابعة لشركة باريك للذهب «باريك» لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة للاستكشاف والتنقيب في جنوب منطقة جبل صايد، حيث تعد الرخصة من الأصول المملوكة لـ»معادن»، وستكون ملكية الشركة الجديدة بنسبة 50% لـ»معادن» وبنسبة 50% لـ»باريك»، والهدف من تأسيسها هو تسريع أعمال الاستكشاف في جنوب جبل صايد. وسيكون المقر الرئيس للشركة الجديدة في المملكة.

خدمات هندسة وإنشاء

ووقعت «معادن»، عقد خدمات الهندسة والمشتريات وإدارة الإنشاء مع شركة وورلي بارسونز العربية المحدودة وجيزا الدولية، بقيمة 1.043 مليار ريال (278 مليون دولار).

وبموجب العقد، ستقوم الشركتين بالأعمال الهندسية وإدارة المشتريات والإنشاء لبناء مشروع الفوسفات 3 المرحلة الأولى والذي سينتج 1.5 مليون طن سنويا من الأسمدة الفوسفاتية. وسيتم بناء مجمع الإنتاج المتكامل في مدينتي وعد الشمال ورأس الخير للصناعات التعدينية. وذكرت أن مدة العقد 42 شهرا.

5 اتفاقيات وعقود:

