الفالح يدعو لربط المناجم بمواقع التصنيع والتحول في الطاقة وإنهاء الانبعاثات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حث وزير الاستثمار خلال مشاركته في مؤتمر التعدين بالرياض أمس، على التركيز على ربط المناجم بمواقع التصنيع وإعادة هندسة المشهد عالميا والتحول في الطاقة وإنهاء الانبعاثات الكربونية، لافتا إلى أن العالم يشهد حاليا تطورا في قطاع التعدين الرافد الأساسي للاقتصاد العالمي.

وأوضح وزير الاستثمار في جلسة «مرونة سلاسل التوريد.. مساهمة المنطقة في تنويع إمدادات المعادن» أن الحوكمة البيئية والاجتماعية من قبل المستثمرين سيكون الأعلى في المملكة فعندما ننظر إلى الانبعاثات الكربونية نحن أقل انبعاثات كربونية بالنسبة لكافة الدرجات التي أعطيت للطاقة المتجددة في التعدين واستخدامها في التعدين وفي التصنيع وزيادة إمكانية الطاقة المتجددة مشملة بالهيدروجين.

وقال قد حققنا خلال العقود الماضية إنجازات كبيرة للاستفادة من موارد المملكة والاستفادة من الموارد العالمية لتطوير القوى العاملة ولتهيئة البيئة الاستثمارية من خلال التعاون والشراكات في بيئة منفتحة لتسيير الأعمال التجارية مع رؤية المملكة 2030م.

وذكر أن في المملكة أفضل البنى التحتية في العالم حيث إنها المصنفة الأولى في مؤشر اتصال الطرق، وهناك رؤوس أموال تضخ لإنجاح البنى التحتية الرقمية، فكل هذه الممكنات التي تقوم بها ستسمح لقطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة لصناعاتنا من خلال العمل على قطاع السياحة وقطاع الصناعة الدوائية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

وبين أن المملكة تبني الثقة مع قطاع التصنيع والأمن السيبراني من خلال الاقتصاد المحلي فنبني المرونة في الموارد الاقتصادية والتخطيط والموارد البشرية.

من جانبه تطرق رئيس شركة التعدين العملاقة ريو تينتو دومينيك بارتون إلى العوامل والعناصر التي تؤدي إلى صمود سلاسل الإمداد مبينا أن قطاع التعدين يسعى إلى معاونة القطاعات الأخرى مثل «تسلا» في قطاع السيارات، إضافة إلى طريقة إيجاد المعادن وإيصالها لسلاسل التصنيع.

بدورها تناولت رئيسة شركة إيفانهو ماينز مارنا كلويت أثر الاتفاقيات كونها جزءا مهما في استكشاف المعادن التي تمثل تحديا كبيرا وذلك لنقص الإمدادات، مشيرة إلى أن الطلب يتزايد في العالم للدخول في هذه الاتفاقيات.

من جهته أبان الرئيس التنفيذي لشركة ترافيجورا جروب جيرمي وير أن التركيز قبل جائحة كورونا كان على سلاسل الإمداد وإيصالها بأرخص الأثمان وبفعالية عالية، بينما يتم التركيز الآن على اللوجستيات، حيث أثرت القضايا السياسية في العالم على سلاسل الإمداد، موضحا أن الدول والشركات لم تعد تعتمد على مورد أحد أسباب الضغط على سلاسل الإمداد في المنطقة.

وتطرق وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية في المملكة المتحدة غرانت شابس إلى أهمية الجرأة في قطاع التعدين والتعامل مع الفجوات والمحاولات الدائمة لاستكشاف المعادن، إلى جانب المخاطر التي تواجه قطاع التعدين في ظل الأحداث السياسية والمتغيرات في العالم.