شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر ترحب بضيوفها".. تعرف على أبرز حملات الترويج للسياحة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية لتنشيط السياحة مجموعة من الحملات الترويجية خلال الفترة الماضية، بهدف الترويج للسياحة فى مصر.

وفى أغسطس الماضى، تم التعاقد مع شركة McCann الأمريكية، وهى واحدة من كبرى وكالات الإعلان الدولية المتخصصة لتتولى تنفيذ الحملة الدولية الترويجية لمصر فى ضوء الاستراتيجية الإعلامية التى أعدها التحالف الكندى الإنجليزى.

كما تم إطلاق عدد من الحملات على منصات التواصل الاجتماعي وشراء مساحات إعلانية للتسويق للمقصد السياحي المصري في الأسواق الخارجية، من بينها حملات موجهة للأسواق الأوروبية مثل: حملة للترويج لموسم صيف 2022 تحت عنوان Follow the Sun وكانت موجه للمملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية (وفازت بأفضل إعلان سياحي لشهر مايو2022 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لمنصة Ad Colony العالمية، كما تم إعادة إطلاق حملة Follow the Sun للترويج لموسم شتاء ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ في فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وحملة للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مبارايات الدوري الإنجليزي English Premier League خلال شهري أكتوبر ونوفبر.

كما تم إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الاحتفال بمرور 200 سنة على نشأة علم المصريات خلال شهر سبتمبر الماضي، وأخرى في أكتوبر ونوفمبر تحت عنوان "100 عاماً توت عنخ آمون: آثار رائعة" على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملة للاحتفال بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملة للترويج للسياحة المستدامة في مصر تحت شعار "حضارة من إلهام الطبيعة" (A Civilization Inspired by Nature) في ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية على هامش مؤتمر المناخ خلال نوفمبر الماضي,

وفي السياق نفسه تم إطلاق حملة في شهر يوليو ولمدة عام موجهة للسوق الأمريكي من خلال إعلانات في ميدان Time Square بولاية نيويورك الأمريكية.

وبالنسبة للسوق العربي تم إطلاق حملة "أجازتك عندنا" للترويج لموسم إجازات عيد الفطر 2022 في أبريل، وحملة "اليوم في مصر ما بيخلصش" للترويج للموسم الصيفي 2022 خلال شهر يونيو.

وسبق وتم إطلاق حملة "مصر ترحب بضيوفها" في 11 دولة للتعريف بالتسهيلات الجديدة المطبقة بشأن إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر، وذلك في أبريل الماضي.

وخلال بطولة كأس العام تم إطلاق حملة ترويجية للتسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء بمناسبة إقامة كأس العالم في قطر بشأن تأشيرة الدخول إلى مصر للمشجعين المشاركين بالبطولة، والحاملين لبطاقة المشجع "هيا" لزيارة مصر، شملت التنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية لتقديم تخفيضات على أسعار الإقامة بالفنادق ببعض المدن السياحية لحاملي البطاقة، علاوة على منح تخفيض 50% على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف خلال فترة البطولة.