شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد السيارات الكهربائية المرخصة منذ يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات عن عدد "السيارات الكهربائية" التى تم التأمين عليها وتم ترخيصها من1-7-2021 وحتى 31 ديسمبر 2022 .

أورد التقرير أن عدد السيارات الكهربائية بلغ 1236و168 ترخيص مؤقت واحتلت فولكس فاجن المرتبة الأولى فى السيارات الملاكى، حيث احتلت المرتبة الأولى أى دى 4 أعداد سيارتها 104 سيارة و39 ترخيصا مؤقت وأى دى 4 اكس عدد سياراتها 91سيارة و32 ترخيصا مؤقتا ثم اى دى 4 كروس 70سيارة وجولف 132 سيارة وهى دى 6 بعدد 48 سيارة ولا فيدا 52 سيارة أما تسلا فقد بلغت 96 سيارة اما بى ام دبليو حققت اى 3 بعدد 42 سيارات واكس3 اى 4سيارات واكس 1 بعدد 4 سيارات وبورش تاكان اس 4 بعدد 15 سيارة وتايكن تربو 11 سيارة وشيفورولية سبارك69 سيارة وبولت 67 سيارة.

يذكر ان المجمعه المصرية للتأمين على المركبات قد ذكرت في البيان السابق أن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها من1-7-2021وحتى 30 نوفمبر 2022 وكانت كالتالى:

بلغت عدد السيارات الكهربائية 1089 و112 ترخيص مؤقت وإحتلت فولكس فاجن المرتبة الاولى فى السيارات الملاكى حيث احتلت جولف 121 سيارة وأى دى 4 أعداد سيارتها 72 سيارة و39 ترخيصا مؤقت وأى دى 4 اكس عدد سياراتها 76 سيارة و32 ترخيصا مؤقتا ثم اى دى 4 كروس 48 سيارة و18 سيارة ترخيص مؤقت أما تسلا فقد بلغت 85 سيارة اما بى ام دبليو حققت اى 3 بعدد 37 سيارات واكس3 اى 4سيارات واكس 1 بعدد 3 سيارات .