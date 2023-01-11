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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، ترأس اللقاء العام الأول لمسؤولي قطاعات الديوان وفروعه لعام 2023م، في مقر الديوان بالرياض.

وتناول اللقاء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بمتابعة سير العمل في قطاعات الديوان كافة، وتقديم التوصيات الهادفة وتعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بمستوى الأداء العام في الديوان للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والإتقان في نتائج أعماله.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة التدريب للعام 2023م، التي تضمنت عددا من البرامج المكثفة لمنسوبي الديوان في مجال المحاسبة والمراجعة، وعددا من البرامج النوعية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وذلك بالشراكة مع الجهات التدريبية المتخصصة من داخل المملكة وخارجها.