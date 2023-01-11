شكرا لقرائتكم خبر رئيس الديوان العام للمحاسبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتناول اللقاء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بمتابعة سير العمل في قطاعات الديوان كافة، وتقديم التوصيات الهادفة وتعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بمستوى الأداء العام في الديوان للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والإتقان في نتائج أعماله.وتم خلال الاجتماع استعراض خطة التدريب للعام 2023م، التي تضمنت عددا من البرامج المكثفة لمنسوبي الديوان في مجال المحاسبة والمراجعة، وعددا من البرامج النوعية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وذلك بالشراكة مع الجهات التدريبية المتخصصة من داخل المملكة وخارجها.
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